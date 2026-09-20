Aurora Tila, la madre: "Ho chiesto scusa a mia figlia per la sentenza, non credo più nella giustizia"

Uscita dall'aula, il primo gesto è stato tornare nello spazio più intimo della sua casa. "Sono andata in camera sua per chiederle scusa, perché non ho ottenuto quello che avrei voluto", confida, riferendosi alla cameretta rimasta al suo posto. Una richiesta di perdono rivolta a chi non può più ascoltarla, che racconta il senso di responsabilità con cui ha vissuto l'esito del procedimento.