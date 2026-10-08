Teramo, 16enne accerchiato a scuola da tre coetanei e preso a schiaffi: zigomo fratturato

Lo hanno accerchiato, in due o tre, durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola, nella sede distaccata dell’Istituto “Adone Zoli” di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.