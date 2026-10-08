Teramo, 16enne accerchiato a scuola da tre coetanei e preso a schiaffi: zigomo fratturato
Un solo violento schiaffo gli avrebbe rotto l'osso. A sferrarlo un coetaneo che avrebbe praticato arti marziali: sospeso per 15 giorni
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Lo hanno accerchiato, in due o tre, durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola, nella sede distaccata dell’Istituto “Adone Zoli” di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
La lite e lo schiaffo
L'ennesimo episodio di violenza a scuola è avvenuto lo scorso venerdì mattina, mentre il 16enne stava svolgendo attività motoria. Non è chiaro al momento cosa abbia fatto scattare lo scontro fisico, probabilmente un diverbio tra coetanei. Secondo i giornali locali, uno dei ragazzi - che avrebbe praticato in passato un corso di arti marziali miste - ha sferrato un fortissimo schiaffo in pieno volto al 16enne, tanto da frantumargli lo zigomo.
Le indagini dei carabinieri e la sospensione
L'aggressione, rapidissima, si sarebbe consumata davanti agli occhi di un docente. Immediato l'intervento sul posto dei carabinieri, che hanno ascoltato studenti e insegnanti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. "Sono episodi che sicuramente a scuola non dovrebbero succedere", ha commentato la dirigente scolastica.