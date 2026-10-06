Pisa, va in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica: il prof salva lo studente grazie al defibrillatore

Poteva finire in tragedia, ma grazie all'intervento provvidenziale con il defibrillatore automatico un professore del Villaggio scolastico di Pontedera (Pisa) ha salvato la vita a un proprio studente. Il ragazzo di 17 anni è andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica: secondo quanto si è appreso, ha accusato un malore e ha perso conoscenza tra lo sconcerto dei compagni di classe e dei docenti presenti. Comprendendo l'estrema gravità della situazione, il professore ha messo in atto le primissime manovre rianimatorie impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Questo intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi.