Torino, va in arresto cardiaco mentre corre: salvato dai passanti

Lo hanno visto accasciarsi a terra, nel Parco della Mandria in provincia di Torino, mentre stava facendo il suo jogging domenicale. Un gruppetto di passanti, praticando il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore, è riuscito a salvare un uomo sulla sessantina, colto improvvisamente da un arresto cardiaco. L'uomo si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giovanni Bosco di Torino.
L'allarme e i primi soccorsi
La tragedia è stata sfiorata domenica mattina, intorno alle 10.30. Il runner si è accasciato sotto gli occhi di diverse persone, che lo hanno immediatamente soccorso e hanno contattato il 112. La chiamata è stata geolocalizzata all'interno del Parco della Mandria e trasferita alla Centrale operativa del 118, che tramite un infermiere ha guidato telefonicamente i presenti nelle manovre di rianimazione. I presenti hanno anche usato il defibrillatore automatico esterno presente all'interno del parco, recuperato da un guardiaparco mentre i presenti si alternavano per non interrompere il massaggio cardiaco.
Il salvataggio e il trasporto in ospedale: "Azione dei presenti determinante"
Dopo due scariche del defibrillatore il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Nel frattempo sul posto è arrivata un'ambulanza di soccorso avanzato. Il sessantenne è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è ricoverato in terapia intensiva. "Il tempestivo intervento dei presenti, il supporto della Centrale operativa 118, la disponibilità del defibrillatore e il rapido arrivo dei soccorsi hanno consentito di salvare una vita", ha commentato l'assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi. "In questo caso - ha osservato Roberto Gioachin, direttore della Struttura complessa Emergenza sanitaria territoriale 118 di Torino - l'azione dei presenti è stata determinante, così come la scelta di affidarsi alla Centrale operativa per agire nel modo più pronto ed efficace possibile".