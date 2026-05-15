Lignano Sabbiadoro, 64enne ha un malore per strada: passanti gli fanno il massaggio cardiaco e lo salvano

Non appena il 112 ha compreso che si trattava di una situazione da codice rosso, ha allertato un'ambulanza, una automedica e una pattuglia della polizia locale. Dalla centrale operativa Sores Fvg un sanitario ha guidato gli astanti passo passo, spiegando loro le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Data l'intensità e la forza necessarie per riattivare il battito, le persone hanno fatto a turno anche con i medici e gli agenti delle forze dell'ordine. Questi ultimi si sono integrati immediatamente nelle operazioni di soccorso portando sul posto un defibrillatore automatico esterno.