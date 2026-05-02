L'amministrazione comunale si è stretta intorno alla famiglia Verdoscia: "La comunità è profondamente addolorata per quanto accaduto. Il dolore che li ha colpiti ha scosso l’intero paese, unendolo in un sentimento di sincera partecipazione e cordoglio. L’Amministrazione comunale, insieme ai Consiglieri e a tutti i dipendenti, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, manifestando la propria vicinanza in questo momento di grande sofferenza. Si invita tutta la cittadinanza a stringersi attorno ai familiari anche nel giorno dei funerali, testimoniando con rispetto e partecipazione il senso di comunità che contraddistingue San Donaci".