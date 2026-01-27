Torino, il papà di Davide Borgione morto e poi derubato: "Quegli sciacalli non sono esseri umani"
Tutta la rabbia di Fabrizio Borgione con chi non si è fermato a soccorrere il figlio in fin di vita sul ciglio della strada
© Ansa
"Quando mi hanno detto che a Davide qualcuno aveva rubato il portafoglio sono rimasto choccato, mi sembrava impossibile. Ma come si fa a derubare un ragazzo in fin di vita sulla strada? Come si fa a non pensare di aiutarlo, chiamare i soccorsi. Davvero sono senza parole, impietrito. Come tutta la mia famiglia". Il dolore si mischia alla rabbia e a un senso di incredulità nelle parole di Fabrizio Borgione, il papà di Davide, il 19 ritrovato morto all'alba di sabato 24 gennaio nel quartiere di San Salvario.
Individuati due giovani
In una intervista a La Stampa l'informatico 58enne, che assieme alla moglie e agli altri due figli sta attraversando di nuovo lo straziante tormento di perdere un figlio (nel 2023 era morto il loro primogenito stroncato da un infarto), non ha nulla da dire ai due sciacalli che, vedendo Davide a terra sul ciglio della strada, hanno preferito frugargli nelle tasche e rubargli il portafoglio invece di chiamare i soccorsi: "Preferisco non incontrarli mai, perché non sono esseri umani. Mi auguro solo vengano puniti adeguatamente". Intanto le forze dell'ordine, grazie alle immagini delle telecamere che puntano su corso Marconi angolo via Nizza, hanno individuato due giovani ventenni, cittadini torinesi, che dovranno rispondere dei reati di furto e omissione di soccorso.
Dubbi anche sull'automobilista che non si è fermato
"Mi sembra davvero strano che uno non si renda conto di aver urtato un corpo in mezzo a una strada" commenta Fabrizio Borgione, dopo che un automobilista, già rintracciato e interrogato, avrebbe urtato Davide senza fermarsi. "Ma come si fa a non vederlo? Ora ci siamo affidati a dei legali perché vogliamo che sia appurato tutto quello che è successo a Davide quella notte" dice Borgione.