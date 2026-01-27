Torino, il papà di Davide Borgione morto e poi derubato: "Quegli sciacalli non sono esseri umani"

In una intervista a La Stampa l'informatico 58enne, che assieme alla moglie e agli altri due figli sta attraversando di nuovo lo straziante tormento di perdere un figlio (nel 2023 era morto il loro primogenito stroncato da un infarto), non ha nulla da dire ai due sciacalli che, vedendo Davide a terra sul ciglio della strada, hanno preferito frugargli nelle tasche e rubargli il portafoglio invece di chiamare i soccorsi: "Preferisco non incontrarli mai, perché non sono esseri umani. Mi auguro solo vengano puniti adeguatamente". Intanto le forze dell'ordine, grazie alle immagini delle telecamere che puntano su corso Marconi angolo via Nizza, hanno individuato due giovani ventenni, cittadini torinesi, che dovranno rispondere dei reati di furto e omissione di soccorso.