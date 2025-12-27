Logo Tgcom24
Cronaca
DOPPIA TRAGEDIA

Anziana investita e uccisa a Pistoia: la nuora assiste e muore anche lei

Incidente fatale in una via della città toscana: la congiunta cerca di soccorrere, ma è colta da infarto

27 Dic 2025 - 16:12
© Ansa

© Ansa

Un incidente stradale ha provocato due vittime a Pistoia. La prima è un'anziana, Liliana Podestà, 87 anni, che è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada. La seconda è la nuora, Laura Mecheri, 59, che non è stata colpita dalla vettura, ma è crollata al suolo pochi secondi dopo, mentre cercava di prestare i primi soccorsi alla congiunta. Con ogni probabilità la donna è stata stroncata da un arresto cardiaco provocato dal forte shock emotivo. 


Il sinistro è avvenuto verso le 18 del giorno di Santo Stefano. Un automobilista, che procedeva in direzione Bottegone, ha investito l'anziana. La congiunta, che la stava accompagnando e si trovava a pochissima distanza, è caduta esanime senza essere stata direttamente coinvolta dall'impatto. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'automedica, ma i tentativi di rianimazione per entrambe le donne sono stati vani. Il conducente del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso ed è attualmente molto provato.

La Polizia Municipale ha transennato l'area per effettuare i rilievi e chiarire l'esatta posizione di veicolo e vittime al momento del sinistro. I familiari e i parenti sono stati avvisati e sono accorsi sul posto. La vicenda sta suscitando molto sconcerto e dispiacere in tutta la città.

pistoia
incidente
suocera
nuora

