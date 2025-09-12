Ucciso a Gemona, la compagna Mailyn prima confessa ai carabinieri e poi non conferma

Dopo la morte di Alessandro Venier, Lorena Venier avrebbe preso un coltello e successivamente una sega da legna per smembrare il corpo, affrontando difficoltà legate alle ossa e alla spina dorsale. Mailyn avrebbe partecipato al trasporto del corpo nel bidone dietro la rimessa, mentre la calce, acquistata su Amazon, sarebbe stata versata nella notte da Mailyn stessa. L'operazione si sarebbe conclusa verso l'una di notte del 26 luglio. Gli atti confermano la sequenza dei fatti, indicando che l'azione di smembramento fu condotta in parte da Lorena e con il supporto logistico della nuora.