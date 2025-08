"Venite, mia suocera vuole uccidere il figlio": la telefonata che può ribaltare le indagini sul delitto di Gemona

Secondo il quotidiano, infatti, l'operatrice del 112 ha riferito ai carabinieri che Mailyn, mentre era al telefono, avrebbe chiesto aiuto per fermare la suocera: "No Lorena... Aiuto... Venite in via dei Lotti. Mia suocera vuole ammazzare suo figlio". E quando sono arrivati nella casa di Gemona, Lorena Venier ha cercato di impedire alla nuora di parlare, e poco dopo è stato trovato il corpo in garage. Fatto a pezzi e ricoperto di calce viva che, è emerso successivamente, era stata acquistata alcuni giorni prima online.