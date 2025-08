Gemona, 35enne ucciso da madre e compagna: "Mailyn mi ha chiesto di ucciderlo, era terrorizzata"

"Mailyn - riporta il Corriere della Sera - era in pericolo e lei stessa mi aveva detto che l’unico modo per fermare Alessandro era di ucciderlo,non si poteva più attendere. Eravamo terrorizzate. Lo abbiamo prima narcotizzato, poi strangolato con dei lacci delle scarpe". La madre ha ripetuto di essere consapevole "di avere compiuto un atto mostruoso", ma che si sentiva in dovere di difendere la nuora, "la figlia che non ho mai avuto" perché avvertiva che "fosse in pericolo di vita e non volevo che la portasse in Colombia".