Ucciso e fatto a pezzi a Gemona, la madre e il rapporto con la nuora: "È la figlia che non ho mai avuto"

L'uccisione di Alessandro è avvenuta alla vigilia della partenza per la Colombia, il luogo dove l'uomo aveva deciso di andare a vivere con la compagna e la figlia di sei mesi: una scelta che non sarebbe stata condivisa né da Mailyn né da Lorena. La prima non avrebbe voluto tornare nel suo Paese, mentre la seconda non avrebbe voluto separarsi dalla piccola con la quale il legame sarebbe stato ancora più forte di quello con la nuora.