Ucciso e fatto a pezzi a Gemona, la compagna: "Date nostra figlia a mia mamma"

Mailyn Castro Monsalvo, compagna di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi a Gemona del Friuli, ha chiesto che la figlioletta possa essere affidata a sua madre in Colombia. La donna ha parlato in videocollegamento tra l'Istituto a custodia attenuata per madri di Venezia e il Tribunale dei minori di Trieste. La decisione sull'affido della bimba verrà presa nei prossimi giorni; nel frattempo la piccola, che ha sei mesi, resta in una struttura specializzata individuata dai Servizi sociali del Comune.