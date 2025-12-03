Bari, maltrattò il marito (che poi si tolse la vita): condannata a 7 anni

La donna e suo marito si erano conosciuti a Sharm el Sheikh, si erano sposati nel 2019 a Il Cairo e si erano poi trasferiti in Puglia. I maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2021, dopo la nascita della figlia. La donna, come si legge nel capo d'imputazione, avrebbe chiesto al marito soldi, una casa più grande, il trasferimento a Bari dalla città di provincia dove abitavano e l'avrebbe minacciato ripetutamente di scappare in Egitto con la figlia e di non fargliela più vedere. Lo avrebbe insultato via messaggi e avrebbe trascorso periodi sempre più lunghi all'estero. In questo modo, secondo l'accusa, avrebbe causato all'uomo "uno stato di profonda prostrazione psichica e di terrore di non poter più vedere la figlia minore".