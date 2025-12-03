Bari, maltrattò il marito (che poi si tolse la vita): condannata a 7 anni

Il giudice ha escluso l'aggravante della morte come conseguenza dei maltrattamenti, ma ha riconosciuto l'aggravante dell'aver commesso il fatto in presenza di minori
Il gup del Tribunale di Bari Vittorio Rinaldi ha condannato alla pena di 7 anni di reclusione una 30enne di nazionalità egiziana accusata di maltrattamenti aggravati, consistiti in insulti e minacce, ai danni del marito, un 34enne del Barese che il 10 aprile 2024 si tolse la vita. La sentenza è stata emessa al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Il giudice ha escluso, come chiesto anche dalla procura che aveva invocato una condanna a 4 anni di reclusione, l'aggravante della morte come conseguenza dei maltrattamenti, ma ha riconosciuto l'aggravante dell'aver commesso il fatto in presenza di minori.
L'imputata è stata condannata anche a risarcire i genitori della vittima (suoi ex suoceri), costituiti parte civile con gli avvocati Giovanni Ladisi e Fabio Bagnulo, con provvisionali di 30mila euro ciascuno e altri 40mila euro per la figlia minorenne. La difesa della 30enne, rappresentata dall'avvocato Lorenzo Vendola, annuncia appello.
La donna e suo marito si erano conosciuti a Sharm el Sheikh, si erano sposati nel 2019 a Il Cairo e si erano poi trasferiti in Puglia. I maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2021, dopo la nascita della figlia. La donna, come si legge nel capo d'imputazione, avrebbe chiesto al marito soldi, una casa più grande, il trasferimento a Bari dalla città di provincia dove abitavano e l'avrebbe minacciato ripetutamente di scappare in Egitto con la figlia e di non fargliela più vedere. Lo avrebbe insultato via messaggi e avrebbe trascorso periodi sempre più lunghi all'estero. In questo modo, secondo l'accusa, avrebbe causato all'uomo "uno stato di profonda prostrazione psichica e di terrore di non poter più vedere la figlia minore".