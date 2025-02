Palermo, picchia il marito e lo manda in ospedale ma viene assolta: "Maltrattamenti reciproci"

Le motivazioni - "Gli esiti dell'istruttoria dibattimentale - si legge nelle motivazioni della sentenza che sono state depositate qualche giorno fa - si sono rivelati profondamente contraddittori e sintomatici quantomeno di una reciproca conflittualità tra le parti, e non di certo di una sistematica messa in atto di condotte maltrattanti a opera dell'imputata ai danni del marito. Da ciò consegue l'assoluzione" dai maltrattamenti "perché il fatto non sussiste". La stessa vittima, infatti, nel ritirare le querele "ha precisato che mai prima del dicembre 2017 la moglie era stata aggressiva nei suoi confronti e che solo nell'arco di un mese e mezzo, dal primo dicembre 2017 al 16 gennaio 2018, i rapporti erano diventati burrascosi", come si legge ancora nelle motivazioni della sentenza. Il rapporto dunque si sarebbe deteriorato nel tempo, tanto che poi i due erano arrivati alla separazione. "Le condotte dell'imputata - scrive ancora il giudice - sono riconducibili a un periodo isolato della vita matrimoniale" e "di carattere eccezionale". Per il giudice dunque "è possibile comprendere come, invece, le parti si fossero reciprocamente aggredite o, addirittura, come la donna avesse agito per difendersi".