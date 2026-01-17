Torino, tentano di rianimarlo per 45 minuti dopo un infarto: ecco come lo hanno salvato

Il passaggio successivo e immediato è il trasferimento in codice di massima gravità all'ospedale Molinette di Torino: una corsa contro il tempo con un paziente il cui cuore non ha mai ripreso a battere in modo efficace nonostante 45 minuti continui di tentativi di rianimazione. La causa in questo caso è da ricondurre a una aritmia maligna. Un evento spesso fatale - sottolineano dall'ospedale Le Molinette - perché anche quando si riesce a "riaccendere" il cuore, questo non è più in grado di sostenere la circolazione. E invece questa volta qualcosa va diversamente.