Genova, tre alpini salvano 70enne colpito da infarto: il ringraziamento della sindaca Salis

Nelle ore successive al soccorso, la sindaca di Genova Silvia Salis ha voluto ringraziarli pubblicamente: "A nome mio e della città voglio ringraziare Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito per il loro gesto davanti a una persona in difficoltà non hanno esitato, sono intervenuti con prontezza, competenza e generosità, mettendo a disposizione degli altri la propria preparazione e il proprio senso di responsabilità. È un gesto che ha salvato una vita e che merita la gratitudine di tutta Genova". La prima cittadina ha poi sottolineato il significato simbolico dell’episodio nei giorni dell’adunata: "In questi giorni la nostra città sta vivendo una presenza alpina molto importante e questo episodio ci ricorda ancora una volta lo spirito più autentico delle penne nere: esserci quando c'è bisogno, intervenire quando qualcuno chiede aiuto, mettersi al servizio degli altri senza esitazione. È un valore che Genova riconosce e apprezza profondamente". Salis ha inoltre invitato i tre soccorritori a Palazzo Tursi per incontrarli personalmente a nome dell’amministrazione comunale. Inoltre, come spiegato dall'assessore regionale alla Sanità Nicolò, il settantenne ha incontrato i tre alpini per ringraziarli personalmente del soccorso ricevuto.