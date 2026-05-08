Genova, tre alpini salvano 70enne colpito da infarto: il ringraziamento della sindaca Salis
L'intervento nella zona del Porto Antico: l'uomo è stato rianimato con massaggio cardiaco e defibrillatore prima del ricovero
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Un uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di tre alpini che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona del Porto Antico di Genova. I tre volontari, presenti in città data l'adunata nazionale degli Alpini, hanno assistito al malore e si sono immediatamente attivati praticando il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. A intervenire sono stati Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito, componenti del Gruppo intervento medico chirurgico Alpini, formato da circa cento volontari tra personale sanitario e logistico provenienti dalle province di Bergamo e Milano. Per circa venti minuti si sono alternati nelle manovre salvavita, riuscendo a mantenere in vita il pensionato fino all'arrivo dei sanitari e al successivo trasferimento in ospedale. Secondo quanto riferito da Regione Liguria, il loro intervento è stato determinante nei momenti più delicati dell'emergenza.
Il ringraziamento della sindaca Salis
Nelle ore successive al soccorso, la sindaca di Genova Silvia Salis ha voluto ringraziarli pubblicamente: "A nome mio e della città voglio ringraziare Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito per il loro gesto davanti a una persona in difficoltà non hanno esitato, sono intervenuti con prontezza, competenza e generosità, mettendo a disposizione degli altri la propria preparazione e il proprio senso di responsabilità. È un gesto che ha salvato una vita e che merita la gratitudine di tutta Genova". La prima cittadina ha poi sottolineato il significato simbolico dell’episodio nei giorni dell’adunata: "In questi giorni la nostra città sta vivendo una presenza alpina molto importante e questo episodio ci ricorda ancora una volta lo spirito più autentico delle penne nere: esserci quando c'è bisogno, intervenire quando qualcuno chiede aiuto, mettersi al servizio degli altri senza esitazione. È un valore che Genova riconosce e apprezza profondamente". Salis ha inoltre invitato i tre soccorritori a Palazzo Tursi per incontrarli personalmente a nome dell’amministrazione comunale. Inoltre, come spiegato dall'assessore regionale alla Sanità Nicolò, il settantenne ha incontrato i tre alpini per ringraziarli personalmente del soccorso ricevuto.