"Invitiamo tutta la città a partecipare e ad abbracciare gli Alpini arrivati da tutta Italia - ha detto la sindaca Salis. - Siamo genovesi, il 'mugugno' fa parte del dna della città, ma come è stato già per la prima adunata c'è grande affetto, entusiasmo e voglia di partecipare". "Ho avuto la fortuna di vedere le altre due adunate qui a Genova - ha ricordato il governatore Bucci. - Oggi è una festa per tutti, senza polemiche, in modo che tutti capiscano quanto gli Alpini hanno fatto anche per aiutare le persone e la società civile". Alla cerimonia dell'alzabandiera hanno preso parte anche il giudice della Corte costituzionale Cassinelli, i presidenti del Consiglio regionale Balleari e del Consiglio comunale Villa, la vicepresidente di Regione Liguria Ferro oltre alle istituzioni militari.