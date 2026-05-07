Genova, la sinistra contro gli alpini ma la sindaca Salis...

"Vi accoglieremo con onore", ha scritto la sindaca di Genova Silva Salis all’Associazione nazionale Alpini, sottolineando il valore delle penne nere in vista della novantasettesima edizione dell’adunata che da venerdì a domenica porterà nella città della Lanterna oltre 400mila persone. Ma, nei fatti, i primi provvedimenti sembrerebbero andare in direzione opposta. Gli alberghi della città registrano già da tempo il tutto esaurito per l’evento. Così alcuni alpini già arrivati del capoluogo ligure hanno deciso di sistemarsi con una decina di tende e un bagno chimico in un giardino pubblico. I residenti della zona hanno protestato e allertato il 112. La Polizia locale ha verificato l’assenza delle autorizzazioni e ordinato lo sgombero. Con gli alpini a Genova si usa la linea dura, insomma. Un provvedimento che ha innescato la polemica politica.