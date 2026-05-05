Raduno alpini a Genova, la polemica per l'iniziativa della"Rete di Donne per la Politica

"Prestiamo attenzione, gli alpini stanno arrivando". Il grido d'allarme arriva dalla Rete di Donne per la Politica, preoccupate per l'adunata delle penne nere, in programma a Genova il prossimo fine settimana. Temono molestie, comportamenti inopportuni e apprezzamenti volgari. "Addà passa' l'adunata" scrivono sui social, dove pubblicano anche i consigli per superare indenni il pericoloso appuntamento. Il primo è: portatevi un fischietto. Scrivono proprio così: "Serve per richiamare l'attenzione in caso di molestie". Sui primi trenta commenti ricevuti, non c'è n'è uno favorevole all'iniziativa. Sobria ed elegante la reazione dell'Associazione Nazionale degli Alpini.