Venezia, borseggiatore deruba due anziani e scappa: mezz'ora dopo muore d'infarto

Mezz'ora dopo, erano circa le 13.00, alcuni passanti hanno riferito di aver visto "Mika" accasciarsi improvvisamente a terra a seguito di un grave malore. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari che hanno tentato di rianimare l'uomo praticandogli il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore. Ogni tentativo di far ripartire il cuore di Mika, però, si è rivelato inutile. L'uomo non ha più ripreso conoscenza e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.