Venezia, il ladro la borseggia: lei lo insegue e lo schiaffeggia con uno zaino

A Venezia, si sa, uno dei fenomeni a cui residenti e turisti devono prestare attenzione è quello dei borseggiatori. Nelle orecchie di tutti risuonano le parole "Attenzione, pickpocket" pronunciate da Monica Poli, alias Lady Pickpocket. Giovedì 28 maggio una turista che si trovava davanti alla Scuola Grande di San Teodoro, nel sestriere di San Marco, è stata borseggiata. Scene di ordinaria amministrazione, penserete. E invece no. In un video registrato da un passante si vede la donna urlare e schiaffeggiare il ladro utilizzando uno zainetto come "arma improvvisata". Le immagini, neanche a dirlo, hanno fatto rapidamente il giro del web.
Zaino e lattina come armi
Il filmato, pubblicato nel gruppo dei "Cittadini non distratti", immortala la malcapitata mentre sta prendendo a schiaffi il borseggiatore. A un certo punto, in preda all'ira, la donna tira sulla testa dell'uomo anche una lattina per poi colpirlo con lo zainetto che fino a pochi istanti prima aveva sulle spalle e dal quale il ladro avrebbe estratto il portafoglio. A impedire al delinquente di scappare è stato un giovane turista che si trovava in vacanza nel capoluogo veneto insieme alla donna. Nel frattempo un terzo uomo ha provato, inutilmente, a calmare e allontanare dalla zona la vittima del borseggio.
Scene già viste
Il video ricorda quanto accaduto lo scorso agosto nella zona di Santa Maria del Giglio. In quell'occasione una turista americana aveva trattenuto, per impedirle la fuga, per i capelli una borseggiatrice di 14 anni. La ragazzina, per liberarsi, aveva colpito la malcapitata più volte alla testa con il cellulare, fino a farle sanguinare le tempie.