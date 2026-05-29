Venezia, il ladro la borseggia: lei lo insegue e lo schiaffeggia con uno zaino

Il filmato, pubblicato nel gruppo dei "Cittadini non distratti", immortala la malcapitata mentre sta prendendo a schiaffi il borseggiatore. A un certo punto, in preda all'ira, la donna tira sulla testa dell'uomo anche una lattina per poi colpirlo con lo zainetto che fino a pochi istanti prima aveva sulle spalle e dal quale il ladro avrebbe estratto il portafoglio. A impedire al delinquente di scappare è stato un giovane turista che si trovava in vacanza nel capoluogo veneto insieme alla donna. Nel frattempo un terzo uomo ha provato, inutilmente, a calmare e allontanare dalla zona la vittima del borseggio.