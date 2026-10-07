Polonia, studente 19enne entra a scuola con un'accetta e colpisce i compagni: 7 feriti
Paura anche per un possibile attacco esplosivo, alcuni studenti hanno lanciato dalla finestra lo zaino "fumante" dell'attentatore
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È entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostrołęka in Polonia, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno sette feriti - alcuni giornali locali parlano di otto - il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. Due dei feriti sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo i fatti, il 19enne presunto responsabile dell'aggressione è stato fermato dalle forze dell'ordine e dalle divisioni antiterrorismo.
Gli studenti feriti e i passanti colpiti a caso
È stata la polizia locale, in un post su X, a fornire il bilancio ufficiale di sette feriti. Cinque di questi sarebbero studenti, mentre gli ultimi due sarebbero dei passanti colpiti dal giovane mentre stava camminando nell'area del cortile scolastico. Non è chiaro se sia rimasto coinvolto anche qualche professore, secondo l'emittente Rmf Fm almeno uno sarebbe stato colpito. Il sospettato è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto e, dopo essere stato fermato sulla riva del fiume a un chilometro dall'istituto, è stato trasportato in ospedale.
L'allarme esplosivi
Alla scuola sono però intervenuti in tutta fretta anche divisioni di artificieri, dopo che lo zaino dell'aggressore ha iniziato a "fumare". Temendo la presenza di materiale esplosivo all'interno, alcuni studenti lo avrebbero prontamente afferrato lanciandolo giù dalla finestra. Lo zaino è stato poi preso in consegna dalle forze dell'ordine.
Il sindaco: "Tutto sotto controllo"
Due ore dopo l'aggressione, il sindaco Pawel Niewiadomski ha scritto sui social media che la "situazione è sotto controllo" e che le autorità sono presenti sul posto per chiarire "tutte le circostanze dell'incidente". La polizia della Masovia, regione di cui fa parte Varsavia, ha pubblicato una foto su X che ritrae un agente con la mano appoggiata sulla schiena di una persona distesa a terra e con le mani legate dietro la schiena. Nell'immagine, il volto e le mani della persona sono stati oscurati.