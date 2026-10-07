Polonia, studente 19enne entra a scuola con un'accetta e colpisce i compagni: 7 feriti

È stata la polizia locale, in un post su X, a fornire il bilancio ufficiale di sette feriti. Cinque di questi sarebbero studenti, mentre gli ultimi due sarebbero dei passanti colpiti dal giovane mentre stava camminando nell'area del cortile scolastico. Non è chiaro se sia rimasto coinvolto anche qualche professore, secondo l'emittente Rmf Fm almeno uno sarebbe stato colpito. Il sospettato è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto e, dopo essere stato fermato sulla riva del fiume a un chilometro dall'istituto, è stato trasportato in ospedale.