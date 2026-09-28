Aggredito a Cesena dai maranza: "Mi hanno colpito al volto con un machete"

Per motivi di privacy, la trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano chiama il ragazzo Matteo. "Erano più o meno in otto, sono venuti verso di me incappucciati, avevano coltelli a scatto e tirapugni. Quando mi hanno colpito all'inizio non mi ero reso conto che avevo le dita tagliate e il volto tutto aperto, sentivo l'aria fresca che mi entrava nella guancia. Dopo l'aggressione non ho più sicurezza - ha detto il giovane - ho cambiato scuola, provo delusione per questa generazione che non mi ha chiesto scusa, da quel giorno non ho più una vita normale".