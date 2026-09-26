Domenica 27 settembre, in prima serata su Retequattro, torna una nuova stagione di "Fuori dal coro", condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata, un’intervista esclusiva allo studente quindicenne sfregiato al volto con il machete in un parco di Cesena. A seguire, un reportage nei palazzi occupati di Roma Est, dove si registra lo spaccio delle nuove sostanze psicoattive, tra cui il Fentanyl, per documentare una realtà che desta crescente preoccupazione. Infine, un reportage dalla Bosnia, dove una troupe si è infiltrata nella rete che porta i migranti fino a Trieste: un sistema di scambio di auto e passaggi organizzato dagli stessi trafficanti e da loro chiamato "The Game".