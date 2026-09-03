Picchiato a morte a Cervia, fermato un quinto minorenne

Giovedì mattina, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna hanno arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì-Cesena ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, l'uomo che la notte del 19 luglio, a Pinarella di Cervia, perse la vita a seguito di un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto, erano già stati sottoposti a fermo altri quattro giovani.
Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, che ha coordinato le attività investigative e avallato le ipotesi ricostruite dai militari dell'Arma. Il minore è stato rintracciato all'interno della propria abitazione. Al termine delle formalità di rito e in conformità con quanto disposto dall'autorità giudiziaria, il giovane è stato accompagnato presso l'Istituto Penale Minorile di Bologna.