Cervia, aggredito il padre del 53enne picchiato a morte



L'episodio è avvenuto nello stesso spiazzo in cui è stato ucciso il figlio con un'aggressione di "animalesca violenza", come ha scritto il Gip. "Giovedì notte ero come sempre dentro al mio camper e ho sentito strani rumori provenire da fuori - ha raccontato ai quotidiani -. Sono uscito: c'era un uomo seduto sulla mia bicicletta che stava armeggiando. Ho subito pensato che volesse rubarmela, quindi mi sono avvicinato per mandarlo via. Lui ha reagito e mi ha dato un violento pugno sul naso". E ancora: "Non so se questa aggressione è stata un avvertimento o altro di simile, oppure se è un caso isolato e senza alcuna relazione con la morte di mio figlio Nicola".