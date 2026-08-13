Picchiato a morte a Cervia, "minore si vantava di avere ucciso un tossico"

"Ho picchiato e ucciso un tossico". Si sarebbe vantato così il minore fermato per l'omicidio di Nicola Musiani, picchiato a morte su un piazzale a Pinarella di Cervia. Almeno stando a quanto affermano due degli altri ragazzi in stato di fermo per il fatto. Secondo quanto trapelato dall’interrogatorio di convalida, il sedicenne non avrebbe inoltre mostrato alcuna paura o pentimento per quanto accaduto. Avrebbe anzi continuato a mantenere un atteggiamento strafottente, certo che il non avere ancora diciotto anni gli avrebbe garantito una qualche forma di impunità. In caso contrario, sempre secondo quanto emerso nell'udienza di convalida, il sedicenne sarebbe stato tuttavia pronto a incolpare qualcun altro per la sua condotta.