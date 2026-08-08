Picchiato a morte a Cervia, fermati quattro giovani tra i 19 e 23 anni

Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima e del nucleo Investigativo di Ravenna con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra 18 e 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale Ravennate, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani dichiarato morto il 22 luglio all'ospedale di Cesena. Ai quattro, rintracciati nella provincia di Forlì-Cesena, è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra, ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. I militari del radiomobile lo avevano trovato in seguito a un intervento per i danni provocati al camper del dirimpettaio, forse a opera degli stessi aggressori.