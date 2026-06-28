Napoli, molestano donna al Pride davanti al figlio piccolo di lei e picchiano quattro poliziotti

Secondo la ricostruzione, uno dei giovani avrebbe reagito violentemente contro i poliziotti, colpendoli con calci e pugni. Nell'aggressione quattro agenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, dove hanno ricevuto le cure del caso. Le prognosi sono comprese tra tre e sette giorni. Al termine dell'intervento sono stati arrestati un 23enne originario del Ciad, un coetaneo della Costa d'Avorio e un 22enne del Benin. I tre sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sono in attesa del processo per direttissima.