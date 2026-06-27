Caldo, 18 città da bollino rosso: previsti picchi di 40 gradi | Boom di accessi al pronto soccorso

Si preannuncia un weekend di fine giugno "di fuoco" dal punto di vista delle temperature, forse il più caldo dell'anno. Sia nella giornata di sabato 27 giugno che in quella di domenica 28 le temperature potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%.In Europa la Francia, ancora piegata dall'afa che ha causato la morte di 55 persone, conta nelle ultime ore un'altra vittima: si tratta di un bimbo di un anno e mezzo morto per il caldo in auto a Marsiglia. Il sindaco di Parigi ha chiesto di annullare gli eventi nel weekend, in forse la sfilata del Pride, e il premier Lecornu si appella "alla responsabilità di tutti" per non sovraccaricare gli ospedali già messi a dura prova. In Gran Bretagna è record di caldo a giugno con 37 gradi, in Germania il termometro segna 40.