Caldo record, le cinque regole d'oro per proteggere i bambini dalle temperature roventi

Il caldo record che sta interessando l'Italia sta avendo ripercussioni significative anche sulla salute dei bambini. In questi giorni, i Pronto soccorso pediatrici stanno registrando un incremento degli accessi stimabile tra il 5 e il 10%, direttamente o indirettamente correlato alle elevate temperature. Le problematiche più osservate sono disidratazione, malori legati all'esposizione al sole, lipotimie (svenimenti), febbre, vomito, peggioramento di patologie respiratorie e gastrointestinali e, nei casi più gravi, veri e propri colpi di calore. La Società italiana di Medicina di emergenza e urgenza pediatrica (Simeup) ha quindi stilato un vademecum con cinque regole d'oro per proteggere i bambini dal caldo. Ecco quali sono.