Ondata di afa
Caldo, bollino rosso in 18 città ma è allerta temporale in 5 Regioni | Record di stress termico in 1 comune europeo su 2
Secondo la Wwa, il 45% delle città europee ha superato i massimi storici di stress termico. In Francia registrato picco di mortalità per il caldo
© Ansa
Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia, con temperature al suolo che secondo l'Esa in alcune zone raggiungono i 55 gradi. Sarà un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 Regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone: in Francia un bimbo di tre anni è deceduto in auto nella regione dell'Ile de France e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212.
Da 17 le città da bollino rosso, cioè con il livello 3 di allerta, sono diventate 18. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il weekend non porterà sollievo, al contrario alla lista si aggiungeranno anche Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste.