Caldo, bollino rosso in 18 città ma è allerta temporale in 5 Regioni | Record di stress termico in 1 comune europeo su 2

Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia, con temperature al suolo che secondo l'Esa in alcune zone raggiungono i 55 gradi. Sarà un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 Regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone: in Francia un bimbo di tre anni è deceduto in auto nella regione dell'Ile de France e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212.