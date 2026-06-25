Caldo anomalo, ecco la "cappa di calore" sull'Europa: si toccano i 55 gradi al suolo

Il satellite ha rilevato temperature al suolo di 48 gradi a Madrid, 44 a Roma e 46 gradi sia a Poitiers, in Francia, che a Saragozza, in Spagna. Le temperature al suolo nell’Africa settentrionale sono visibilmente più elevate, a Tunisi che raggiungono i 49 gradi. Siccome superfici come la roccia, la sabbia e l’asfalto trattengono il calore - spiega l'Esa sul suo sito - le temperature al suolo sono notevolmente più elevate rispetto a quelle dell’aria. Un fenomeno anomalo, che funziona come una vera e propria "cupola di alta pressione" intrappolata tra sistemi di bassa pressione, che però non è connesso direttamente al fenomeno El Niño.