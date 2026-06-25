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La vista dallo spazio

Caldo anomalo, ecco la "cappa di calore" sull'Europa: si toccano i 55 gradi al suolo

L'ondata di caldo in Europa vista dal satellite Esa Sentinel-3. Rilevati 44 gradi a Roma e 48 a Madrid, temperature elevate dove c'è l'asfalto e la sabbia

25 Giu 2026 - 16:34
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In un'immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-3 e diffusa dall'Esa, è ben visibile l'ondata di intensa afa che da giorni sta colpendo l'Europa. I colori visibili nella mappa vanno dai viola ai rossi intensi (che indicano temperature sulla superficie terrestre fino a 55 gradi, osservate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e del Nord Africa) e scendono fino ai blu chiari, che indicano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree erano coperte da nuvole, rappresentate in bianco.

Le temperature in Europa e il legame con El Niño

 Il satellite ha rilevato temperature al suolo di 48 gradi a Madrid, 44 a Roma e 46 gradi sia a Poitiers, in Francia, che a Saragozza, in Spagna. Le temperature al suolo nell’Africa settentrionale sono visibilmente più elevate, a Tunisi che raggiungono i 49 gradi. Siccome superfici come la roccia, la sabbia e l’asfalto trattengono il calore - spiega l'Esa sul suo sito - le temperature al suolo sono notevolmente più elevate rispetto a quelle dell’aria. Un fenomeno anomalo, che funziona come una vera e propria "cupola di alta pressione" intrappolata tra sistemi di bassa pressione, che però non è connesso direttamente al fenomeno El Niño.

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