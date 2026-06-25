Caldo anomalo, ecco la "cappa di calore" sull'Europa: si toccano i 55 gradi al suolo

© Agenzia Spaziale Europea
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L'ondata di caldo in Europa vista dal satellite Esa Sentinel-3. Rilevati 44 gradi a Roma e 48 a Madrid, temperature elevate dove c'è l'asfalto e la sabbia
In un'immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-3 e diffusa dall'Esa, è ben visibile l'ondata di intensa afa che da giorni sta colpendo l'Europa. I colori visibili nella mappa vanno dai viola ai rossi intensi (che indicano temperature sulla superficie terrestre fino a 55 gradi, osservate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e del Nord Africa) e scendono fino ai blu chiari, che indicano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree erano coperte da nuvole, rappresentate in bianco.
Il satellite ha rilevato temperature al suolo di 48 gradi a Madrid, 44 a Roma e 46 gradi sia a Poitiers, in Francia, che a Saragozza, in Spagna. Le temperature al suolo nell’Africa settentrionale sono visibilmente più elevate, a Tunisi che raggiungono i 49 gradi. Siccome superfici come la roccia, la sabbia e l’asfalto trattengono il calore - spiega l'Esa sul suo sito - le temperature al suolo sono notevolmente più elevate rispetto a quelle dell’aria. Un fenomeno anomalo, che funziona come una vera e propria "cupola di alta pressione" intrappolata tra sistemi di bassa pressione, che però non è connesso direttamente al fenomeno El Niño.