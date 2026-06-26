Per il momento Milano non ha nessuna intenzione di emulare Parigi. Secondo l'amministrazione locale sono state prese contromisure sufficienti: "Ne ho parlato con gli organizzatori oggi, credo che abbiano ritardato di una mezz'oretta la partenza", ha spiegato Beppe Sala. Che per l'anno prossimo si è già sbilanciato: "Spostarlo di data potrebbe essere una buona idea". Anche perché la calura estiva è difficile che decida di non ripresentarsi tra dodici mesi. Ritardata la partenza, ma soprattutto vietata la vendita di alcolici e bibite in vetro e lattina. Uno stop che vale dalle 12 alle 14 di sabato per gli ambulanti e le vendite d'asporto, ma non per bar e ristoranti nel caso di servizio al tavolo.