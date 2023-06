Pride 2023, il corteo sfila a Milano: famiglie arcobaleno e Arcigay aprono la manifestazione

In tutto ci sono circa una trentina di carri, di aziende che sostengono il Pride ma anche di partiti politici come il Pd, il Movimento 5 stelle, +Europa, Sinistra italiana. C'è poi la Cgil. Sul carro del Pd ci sono volantini con la scritta "Se per caso cadesse il governo io mi sposto un po' più in la'". E il premier Giorgia Meloni in un altro carro ritratta come una delle protagoniste della serie Tv The Handmaid's Tale, con la scritta 'Prejudice' (Pregiudizio). Non mancano anche i riferimenti ironici alla grande letteratura. A 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, un carro da Lecco, che è l'ambientazione iniziale dei Promessi Sposi, è dedicato a Renzo e Lucio.

Arcigay Milano: importante stare al Pride oggi più che mai

"Sicuramente è un anno che ha riportato sulla cronaca l'emergenza Lgbt+ e i diritti delle minoranze. Quest'anno più di sempre ci ricordiamo che il Pride è un atto politico, una manifestazione di orgoglio e visibilità per la nostra comunità. Oggi più che mai è importante esserci, non staremo nell'ombra". Così Alice Redaelli presidente Cig Arcigay Milano, al Pride Milano. "La cronaca - ha aggiunto - ci restituisce un panorama preoccupante per migliaia di bambini che vanno a scuola, hanno amici e hanno diritto a una vita serena". "La strumentalizzazione del governo sulla Gestazione per altri - ha concluso - è ideologica, un'omofobia malcelata. Alla Gpa ricorrono per l'80% coppie eterosessuali. Il fatto che se ne parli solo in contesti Lgbt+ vuol dire che forse il problema per queste forze reazionarie è che ci siano due mamme e due papà, non tanto la pratica in questione".