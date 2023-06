A Roma il Pride 2023: dopo le polemiche, in strada in migliaia per i diritti

"Siamo un milione, mai vista tanta gente", hanno scandito infatti gli organizzatori dal carro che ha aperto il corteo sulle note di Festival e Viva l'amor con le madrine di questa edizione, le icone arcobaleno Paola e Chiara. "Da oggi parte la resistenza della nostra comunità a questa destra, a questo governo e a Meloni - afferma Mario Colamarino, portavoce della manifestazione e presidente del circolo Mario Mieli - . Quello che è successo con il patrocinio della Regione Lazio è l'ennesima prova di quanto questa destra sia omofoba e cialtrona. È una vergogna".

Sindaco Gualtieri: "Roma riconosce i diritti a tutti" Al fianco del Mario Mieli, in prima fila, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che proprio venerdì ha trascritto gli atti di nascita dei figli di due mamme, scelta contestata da Fdi che la giudica "illegale". Gualtieri è salito sul carro degli organizzatori da dove ha intonato anche "Bella Ciao". "Roma è in prima fila nelle battaglie per riconoscere i diritti a tutti - ha detto il primo cittadino della Capitale . - Sono arrivate le domande di trascrizione degli atti. Ci sono sentenze chiarissime e univoche della Cassazione e dicono che la trascrizione di casi questi, che poi stiamo parlando di una fecondazione eterologa, sono legittime e doverose altrimenti sarebbe una discriminazione. Non si capisce perché non si potrebbe fare".

Alla manifestazione anche la segretaria del Pd, Elly Schlein: "Il Partito democratico sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti Lgbtq+. A partire dal matrimonio egualitario, le adozioni e il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Siamo qui perché è importante e giusto esserci".

Lungo il percorso, arcobaleno ma declinato anche nel "fuxia queer", tanti gli slogan per rivendicare i diritti. Bersaglio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca che però ha ribadito "di sostenere i diritti Lgbt+".

Gli slogan: "- Rocca + Rocco" "Viva il Pride. Ora è sempre resistenza", si urla scendendo verso i Fori Imperiali e ancora "- Rocca + Rocco", cori contro La Russa e Roccella, e critiche ai Pro Vita indicati come i "mandanti" del patrocinio negato dalla Regione. La galassia pro Pride c'è. Dopo Gualtieri e Schlein, sfila l'esponente di Iv Maria Elena Boschi, "le persone che qui manifestano pacificamente e allegramente ci sono, fanno parte del nostro Stato, non sono cittadini di serie B", su uno dei carri anche la leader di Europa, Emma Bonino e il segretario Riccardo Magi.

Sfila anche una Venere di Botticelli, quella del claim "Open to meraviglia", ma in versione LGBT+: indossa una t-shirt con la scritta "Open to love".

L'onda Pride ha attraversato non solo Roma ma l'Italia. Oltre al corteo nella Capitale la parata dei diritti ha attraversato anche altre otto città: eventi ad Avellino, Cuneo, Foggia, Dolo, Genova, Lecco, Messina e Pordenone. Cortei anche all'estero: da Los Angeles a Katmandu passando per Tolosa e Zagabria. "È una giornata di grande mobilitazione per la nostra comunita' - spiega Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay -. Questi nove Pride, tappa di una stagione record dell'Onda Pride con oltre 50 parate, sono la migliore risposta al balletto di alcune istituzioni, che ci mostrano il travaglio di chi non sa che parte stare".