Gay Pride Roma, Rocca: strumentalizzato nostro patrocinio

"E' stato strumentalizzato il nostro patrocinio al Gay Pride Roma.

Lo dice il governatore del Lazio Francesco Rocca in un'intervista a La Stampa. "Ma quale omofobia e ordini dall'alto, la revoca del patrocinio al Gay Pride dipende solo dal fatto che hanno voluto strumentalizzare la nostra adesione facendola passare per un sostegno alla pratica dell'utero in affitto, che oltre a essere illegale è basata sullo sfruttamento delle donne povere", ha aggiunto.