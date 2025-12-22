Montecatini Terme, uomo pestato e accoltellato in centro: paura tra i passanti

© Ansa
Un’aggressione violenta si è verificata nel cuore di Montecatini Terme, nelle strade dello shopping affollate da residenti e visitatori intenti a rientrare a casa dopo gli acquisti natalizi. Un uomo, di origine marocchina, è stato accerchiato da un gruppo composto da almeno cinque persone, tutte con il volto coperto da cappucci di felpe e giubbotti, e colpito ripetutamente.
Secondo quanto ricostruito, l’azione è scattata poco prima della chiusura dei negozi. L’uomo è stato prima picchiato con estrema violenza e successivamente ferito con un’arma da taglio. La dinamica lascia ipotizzare un’aggressione pianificata, anche per la modalità con cui gli assalitori si sarebbero presentati sul posto, già travisati.
La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la polizia, impegnata a chiarire le responsabilità e a individuare gli aggressori.
L’episodio ha generato forte preoccupazione tra le persone presenti in zona, molte delle quali hanno temuto di poter essere coinvolte nella violenza. L’ipotesi prevalente è che si possa trattare di un regolamento di conti o di una spedizione punitiva.
Nelle 24 ore precedenti, la città termale era stata teatro di altri due fatti violenti. Sabato sera i carabinieri avevano rinvenuto un uomo con il volto tumefatto, mentre nel pomeriggio di oggi era scoppiata una lite violenta non lontano dal luogo dell’aggressione serale. Gli inquirenti stanno verificando se i diversi episodi possano essere collegati e se facciano parte di una possibile escalation legata al controllo delle piazze di spaccio.