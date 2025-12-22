Montecatini Terme, uomo pestato e accoltellato in centro: paura tra i passanti

Nelle 24 ore precedenti, la città termale era stata teatro di altri due fatti violenti. Sabato sera i carabinieri avevano rinvenuto un uomo con il volto tumefatto, mentre nel pomeriggio di oggi era scoppiata una lite violenta non lontano dal luogo dell’aggressione serale. Gli inquirenti stanno verificando se i diversi episodi possano essere collegati e se facciano parte di una possibile escalation legata al controllo delle piazze di spaccio.