Il gip di Firenze archivia l'inchiesta sulla scomparsa della piccola Kata

Il gip di Firenze ha quindi accolto la richiesta della procura ritenendo, spiega in una nota diffusa dal tribunale, "che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentissero di formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti dei due indagati. Le numerose attività investigative svolte non hanno permesso di ricostruire, con sufficiente certezza, le modalità della sottrazione e dell'allontanamento della bambina, né di acquisire elementi individualizzanti idonei ad attribuire agli indagati le condotte contestate. Le diverse ipotesi esaminate sono rimaste prive di riscontri probatori sufficientemente gravi, precisi e concordanti".