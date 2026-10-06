Firenze, condannata per lesioni la mamma della piccola Kata: "Accoltellò al volto un'altra donna durante una lite in discoteca"

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Condannata a 2 anni e 4 mesi Katherine Alvarez, mamma di Kata, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa da Firenze il 10 giugno 2023. La madre era imputata di lesioni per aver ferito con un coltello un'altra donna durante una serata in discoteca. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in rito abbreviato. La vicenda risale alla sera del 20 novembre 2023, pochi mesi dopo la scomparsa della bambina.
L'incontro in discoteca, poi la lite
Le due donne si incontrarono nei bagni di una discoteca a Firenze e iniziarono a discutere. Poi, secondo quanto ricostruito, Katherine Alvarez afferrò l'altra per i capelli e la colpì con una lama al volto. L'aggressione fu interrotta dagli addetti alla vigilanza del locale; in seguito intervennero le forze dell'ordine. Quella lite ebbe poi strascichi giudiziari.
La provvisionale
Alvarez dovrà versare una provvisionale di 5mila euro alla vittima del taglio, costituitasi parte civile.