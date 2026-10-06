Firenze, condannata per lesioni la mamma della piccola Kata: "Accoltellò al volto un'altra donna durante una lite in discoteca"

Le due donne si incontrarono nei bagni di una discoteca a Firenze e iniziarono a discutere. Poi, secondo quanto ricostruito, Katherine Alvarez afferrò l'altra per i capelli e la colpì con una lama al volto. L'aggressione fu interrotta dagli addetti alla vigilanza del locale; in seguito intervennero le forze dell'ordine. Quella lite ebbe poi strascichi giudiziari.