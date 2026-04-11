Riguardo alle presunte rapine di sostanze stupefacenti, da cui poi Cinturrino avrebbe tratto guadagno: "Ho sempre fatto i verbali di sequestro e le denunce per resistenza". Il poliziotto ha allontanato da sé l'immagine di agente violento, ricordando al gip Domenico Santoro di aver ricevuto "encomi e riconoscimenti" per il suo lavoro - per lui una "passione" - e di aver portato più volte "cibo e coperte" a quelle stesse persone che ora gli puntano il dito contro. "Mi sono sempre mosso con l'intento di assicurare i criminali alla giustizia, sono stato un poliziotto corretto", ha sostenuto. "Sono il primo della mia famiglia ad aver indossato l'uniforme". Si sarebbe poi emozionato e commosso raccontando del momento in cui il padre è andato a trovarlo nel carcere di San Vittore.