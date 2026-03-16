Rogoredo, a Cinturrino contestati oltre 30 reati: anche omicidio premeditato

Nel frattempo, anche altri due poliziotti sono indagati per l'omicidio del pusher. La procura avrebbe iscritto nel registro delle notizie di reato anche altri due colleghi del poliziotto. Una agente è accusata di falso per l'arresto nell'ambito di un cittadino tunisino nel maggio 2024, poi assolto dal tribunale. Secondo il giudice, infatti, dal verbale di arresto c'erano "incongruenze" e falsità, tra cui l'affermazione che l'uomo fosse in possesso di 2.2 grammi di droga. Sale così a sette il totale delle persone indagate, comprese i quattro agenti già accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso. A loro carico, sono 43 i capi d'imputazione complessivi. Ci sono anche accuse di sequestro di persona e arresto illegale per aver rinchiuso soggetti "in una stanza" dove sono stati percossi "ripetutamente".