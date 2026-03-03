Rogoredo, Cinturrino è risultato negativo al drug-test

È risultato negativo alle sostanze stupefacenti Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia che, il 26 gennaio, ha ucciso con un colpo di pistola il 28enne marocchino Abderrhaim Mansouri, al boschetto di Rogoredo (Milano), tra le principali piazze di spaccio in Italia. Il poliziotto, che inizialmente aveva sostenuto che Mansouri era armato, è risultato invece essere artefice di una messincena. Dopo lo sparo aveva detto a un collega di andare a prendere una borsa al commissariato che conteneva presumibilmente la replica della beretta senza tappo rosso posta accanto al cadavere per far credere che la vittima fosse armata.