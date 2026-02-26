Rogoredo, la lettera di Cinturrino dal carcere: "Mi spiace per la famiglia del ragazzo, pagherò per il mio errore"

Caso Rogoredo, letta in anteprima a "Tg4 - Diario del Giorno", in onda su Rete4, la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, l'agente di polizia accusato di omicidio volontario nei confronti del 28enne marocchino, Abderrahim Mansouri. Il presunto assassino si dice triste e pentito per il gesto commesso ma, aggiunge, di aver agito per paura. Inoltre, Cinturrino esprime il suo dispiacere per la famiglia della vittima e chiede scusa a tutti i suoi colleghi e ricorda di essere sempre stato "onesto e servitore dello Stato". Dopo la lettura della lettera l'avvocato dell'indagato, Piero Porciani, in collegamento con la trasmissione ha detto: "Mi ha ribadito di non aver mai preso nulla da nessuno, anche il suo tenore di vita non era quello di un corrotto. Era il tenore di vita di uno che faceva il suo lavoro con dedizione", alludendo alle accuse mosse all'agente di aver percepito soldi dai pusher in cambio del suo silenzio. "In quel momento ha avuto paura, prima di essere colpito dal Mansouri, e poi di essere colpito dalla giustizia", ha aggiunto il legale di Cinturrino.