Milano, proseguono davanti al gip le testimonianze del caso Cinturrino

Prosegue la sfilata davanti al gip dei testimoni del caso Cinturrino, l'ex poliziotto finito in carcere con l'accusa di aver ucciso il pusher Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio nel bosco dello spaccio di Rogoredo, a Milano. Cinturrino si è presentato in aula per assistere alle dichiarazioni dei sei che lo accusano. L'incidente probatorio, voluto dal gip, serve per cristallizzare le loro testimonianze, già rese a ridosso della morte di Mansouri: si tratta di persone che frequentavano tossicodipendenti, spacciatori e senza fissa dimora di Rogoredo e che potrebbero sparire.