A Cinturrino e ad altri tre agenti viene contestato anche di aver offerto cocaina, lo scorso autunno, a un tossicodipendente e ad altre persone non ancora identificate "in cambio di informazioni su chi stesse cedendo droga e sui luoghi di imbosco". Due agenti, inoltre, avrebbero pestato fino a mandare "in ospedale" un "cavallino", sempre per accaparrarsi soldi e droga di Mansouri. Per la stessa ragione Cinturrino avrebbe sferrato "due colpi di martello sullo sterno" a un altro. Due, poi, le vittime di martellate "alla schiena" e alla testa anche tra ottobre e gennaio scorso.