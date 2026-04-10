Rogoredo, in tribunale a Milano l'udienza dell'incidente probatorio

Dal carcere di San Vittore, dove è rinchiuso con l'accusa di omicidio premeditato, Carmelo Cinturrino è arrivato nel tribunale milanese per l'udienza dell'incidente probatorio, durante la quale verranno cristallizzate le testimonianze di sei persone. Fra queste l'uomo che ha visto l'ex poliziotto sparare ad Abhderraim Mansouri. L'assassinio lo scorso 26 gennaio nel bosco dello spaccio di Rogoredo. Il gip aveva rinviato l'udienza del primo aprile per decidere sulla richiesta degli avvocati dell'imputato di eseguire una perizia sull'attendibilità dei testimoni, tutti spacciatori e drogati. Richiesta alla quale si oppongono i legali della vittima.