Il Comune di Roma vuole intitolare una strada a Chiara Corbella: ecco chi è

Un tumore mentre è incinta

Chiara affronta durante la gravidanza la prima delle due fasi di un intervento per asportare un cancro alla lingua. Per la seconda fase occorrerà aspettare che il bambino, che lei già chiama Francesco, sia nato. La giovane mamma decide di rimandare le cure per non fare male al piccolo che porta in grembo. Nel suo diario scrive: "Per la maggior parte dei medici Francesco era solo un feto di sette mesi. E quella che doveva essere salvata ero io. Ma io non avevo nessuna intenzione di mettere a rischio la vita di Francesco per delle statistiche per niente certe che mi volevano dimostrare che dovevo far nascere mio figlio prematuro per potermi operare".