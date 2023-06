Cancro, allarme tumori della faringe: in trent'anni aumentati del 300%

Il numero delle persone colpite dal cancro orofaringeo, soprattutto della tonsilla, è cresciuto notevolmente in tutto il mondo.

Infatti, in trent'anni è aumentato del 300%. Il principale responsabile è il virus del Papilloma umano (Hpv), un’infezione trasmessa prevalentemente per via sessuale. A lanciare l’allarme è un team di esperti riuniti in occasione di un congresso mondiale su questo tipo di malattie.